У Франції почали розслідування у справі про розкриття секретів національної оборони

Агентство зазначає, що розслідування пов'язане "з розкриттям секретів національної оборони" і в публікації були вказані дані військовослужбовців.

21 листопада Інтернет-видання "Дісклоз" опублікувало матеріал про секретну військову операцію "Сірлі", яку збройні сили Єгипту проводять на своїй території у співпраці з Францією з 2016 року.

За його даними, влада цієї північноафриканської країни використала інформацію французької розвідки для ударів по цілях на кордоні, зокрема по автомобілях підозрюваних у торгівлі людьми.

Журналісти стверджують, що через дії єгипетських збройних сил, а також французьких військових, які нібито брали участь в нанесенні 19 ударів в період з 2016 по 2018 рік, постраждали або були вбиті "сотні мирних жителів". Також стверджується, що "французькі війська досі знаходяться в єгипетській пустелі".

Крім того, видання опублікувало секретне донесення Управління військової розвідки президенту Франції, в якому розвідслужби попереджають про необхідність проведення додаткових перевірок перед ураженням виявлених з повітря цілях.

У записці від 2019 року на ім'я глави Міністерства збройних сил Франції Флоранс Парлі перед її візитом до Єгипту також міститься прохання нагадати єгипетським партнерам про те, що дані, які надають Французькі розвідувальні борти, не призначені для коригування авіаударів.

Після цієї публікації офіційний представник Уряду Франції Габріель Атталь повідомив, що Міністерство збройних сил Франції почало внутрішню перевірку.