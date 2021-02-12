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У Франції чоловік повторно заразився коронавірусом з ПАР

Автор: Роман Тверденко

У Франції лікарі зафіксували випадок повторного зараження людини південноафриканським штамом коронавірусу. І другий період хвороби пройшов складніше ніж перший.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Описується ситуація, в якій 58-річний чоловік вперше перехворів у вересні 2020 року. Тоді у нього ПЛР-тест підтвердив коронавірус, а хвороба протікала з високою температурою і помірним ускладненням дихання. Через кілька днів симптоми пройшли і наступні тести, проведені в грудні, були негативними.

У минулому місяці пацієнт знову захворів коронавірусом і переніс хворобу так само, як і в перший раз. Через сім днів після початку хвороби його підключили до апарату ШВЛ і на момент публікації новини залишався в реанімації.

Спеціальне дослідження показало наявність у чоловіка південноафриканського штаму. При цьому у нього в крові виявили наявність антитіл від цього ж штаму. Це перший випадок повторного зараження цим же штамом і він підтверджує, що людина може захворіти так само важко, як і в перший раз. Раніше фіксувалися випадки, в яких вдруге люди переносили хворобу легше незалежно від штаму.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я має у своєму розпорядженні дані про повторні зараження новими штамами коронавірусом, незважаючи на наявність антитіл до вірусу. ВООЗ вже отримала декілька повідомлень про те, що в ПАР фіксуються повторні випадки зараження на вірус.

Крім того, у ВООЗ заявляли, що нові мутації коронавірусу, зокрема "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби COVID-19.

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