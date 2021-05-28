У Франції чоловік напав з ножем на співробітницю поліції. Розпочато масштабну спецоперацію

У Франції в місті Ла-Шапель-Сюр-Ердр озброєний чоловік напав на співробітницю поліції. Вона отримала серйозні травми.
Про це повідомляє видання Ouest-France.
Чоловік вранці увійшов до відділення міської муніципальної поліції та скоїв напад на 40-річну співробітницю правоохоронних органів, кілька разів вдаривши її ножем.
Постраждалу доставили у відділення невідкладної допомоги лікарні.
Після нападу чоловік зник, при цьому він забрав службову зброю поліцейського.
В даний час розгорнута масштабна операція з пошуку злочинця, а також задіяні вертольоти.
Нагадаємо, у квітні в передмісті Парижа у відділенні поліції озброєний двома ножами чоловік напав на одного зі співробітників правоохоронних органів. Тоді померла жінка-поліцейський.
Тоді влада заявила, що це теракт.
Крім того, минулого року у Франції чоловік скоїв теракт у Ніцці, в результаті якого загинули троє людей. Також в Авіньйоні ще один чоловік напав з ножем на поліцейських.