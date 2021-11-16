У Франції екоактивісти перекрили залізницю через відправлення урану до Росії

Активісти Greenpeace заблокували залізницю на півдні Франції, щоб перешкодити відправці в Росію регенерованого урану. Учасники акції хочуть, щоб Французьке ядерне паливо перероблялося на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

За його даними, шість активістів Greenpeace Франції протестували проти відправки регенерованого урану в Росію. Вони перекрили залізничні колії біля сховища продуктів перероблювання відпрацьованого ядерного палива в П'єрлаті.

Як зазначає видання, активісти Greenpeace хочуть, щоб Франція самостійно займалася перероблюванням відпрацьованого ядерного палива, а не відправляла його в Росію.

У Greenpeace нагадали, що російська компанія "Росатом" уклала контракт з французькою компанією Orano на покупку понад 1000 тонн регенерованого урану. Перші дві партії ядерного палива були відправлені в Росію в січні і лютому поточного року. Третю доставили на російську територію 8 листопада.