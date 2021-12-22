На аукціоні у Франції продали перше в історії SMS-повідомлення. Наразі невідомо хто саме став його власником, втім лот пішов із торгів за 132 680 євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RFI .

На аукціоні у Франції за 132 680 євро продали перше в історії SMS-повідомлення.

Аукціон організував французький дім Aguttes.

Лот з першим в історії повідомленням оцінювався від 100 до 200 тисяч євро й пішов з торгів за 132 680 євро.

Що особливого в повідомлені:

повідомлення було відправлено 3 грудня 1992 року о 18:09 на телефон Річарда Джарвіса - колишнього директора британської компанії Vodafone.

зокрема, воно містило доволі короткий текст: "З Різдвом".

Аукціонний дім виставив лот у форматі NFT (невзаємозамінного токена), який підтверджує право на володіння повідомленням. Водночас на додаток до сертифіката токена йшли зображення комп'ютерного кода першого SMS.

Фото: у Франції на аукціоні продали перше SMS-повідомлення у історії (aguttes.com)