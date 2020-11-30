ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Франції на акціях проти закону про захист поліції постраждали майже 100 силовиків

Автор: Артур Родивилов

У ході маніфестацій, які відбулися у Франції в суботу, 28 листопада, поранення отримали 98 поліцейських і жандармів. Це дані остаточних підрахунків.

Про це у своєму Twitter повідомив глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

Глава відомства зазначив, що висловлює всім постраждалим співробітникам правопорядку повну підтримку.

"Винні в цьому насильстві мають бути притягнуті до відповідальності", - написав Дарманен.

Популярні новини

Нагадаємо, 28 листопада у Парижі відновилися акції протестів проти ініціативи про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими.

В районі площі Бастилії почалися сутички з правоохоронцями, після чого демонстранти почали палити автомобілі, зводили барикади, а також закидали поліцейських пляшками та феєрверками. Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети.

Всього в акції брали участь понад 46 тисяч людей, затримано 81 демонстранта.

Зазначимо, що згідно з законопроєктом "про глобальну безпеку", за поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати одним роком позбавлення волі та штрафом у 45 тисяч євро.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ФранціяПариж