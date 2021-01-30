У Франції на акціях протесту затримали 35 осіб

У Франції поліція затримала 35 учасників протестів проти закону "Про глобальної безпеки". З них абсолютна більшість затримані у Парижі.

Про це повідомляє BFMTV.

28 з цих людей були затримані у столиці, де сталися зіткнення учасників акцій з поліцією.

Загалом, за даними правоохоронних органів, на протести по всій країні вийшли 32 770 осіб, з яких 5050 - в Парижі. Це істотно менше, ніж 28 листопада. Тоді, за даними організаторів, на акції вийшли півмільйона людей, а за твердженням влади - 133 тисячі.

Нагадаємо, невдоволення мітингувальників викликає стаття 24 цього закону, що передбачає штрафи за фото - і відеозйомку окремих поліцейських, якщо поширення цих кадрів "загрожує фізичній або психічній недоторканності окремих чиновників".

За дане правопорушення можна буде отримати рік в'язниці або штраф у 45 тисяч євро. Крім того, демонстранти раніше визнали невідповідною реакцію поліцейських, які в ніч на 1 січня розігнали підпільний рейв в Бретанії з участю близько 2400 осіб.