Во Франции подтвердили передачу Украине систем ПВО Mamba: названы термины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы французского Минобороны Себастьяна Лекорню.

Avec @GuidoCrosetto , nous avons décidé de livrer à Ukraine au printemps 2023 un système de défense antiaérienne SAMP/T-MAMBA. Семейный метод позволяет защищать население и infrastructures civils, связанные с нападениями российских, на оргенство exprimée par @oleksiireznikov . pic.twitter.com/oVAjg6x19t

Лекарню указал, что эти компексы позволят защитить гражданское население и инфраструктуру Украины от атак со стороны РФ.

"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили поставить в Украину весной 2023 года ЗРК SAMP/T-Mamba", - отметил чиновник.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Киев ждет поставки французской системы ПВО.

Подробнее о том, на что способны Mamba, - читайте в нашем материале "Альтернатива Patriot? На что способны французские ЗРК, которые просит Украина".

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