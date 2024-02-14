Премия для украинских женщин-предпринимателей Франко-украинской торгово-промышленной палаты стартует уже в шестой раз

Украинские женщины, ведущие предпринимательскую деятельность во время активных военных действий, могут подать заявку на конкурс "Создано женщинами - 2024" от Франко-украинской торгово-промышленной палаты. Победительница премии получит 150 000 грн на развитие собственного дела, членство во Франко-украинской торгово-промышленной палате и поездку в Париж, а все финалистки - денежные призы, консультационную поддержку от компаний-партнеров. В этом году конкурс "Создано женщинами" проводится уже в шестой раз.

Всего с 2019 года участие в конкурсе приняло 700 украинских предпринимательниц, около 30 стали победительницами и получили почти 1 млн. гривен на развитие своего бизнеса. Среди сфер деятельности конкурсанток - образование, медицина, создание эфирных масел и натуральной косметики, производства пищи и очистки воды, мусороперерабатывающие станции, киностудии, изготовление мебели, разработка настольных игр.

Мод Жозеф, директор Франко-украинской торгово-промышленной палаты отметила: “Украинские женщины не только с оружием в руках защищают страну, но и уверенно управляют бизнесом в тылу. С февраля 2023 года каждый второй новый ФЛП в Украине открыли женщины. Наиболее заметно количество предпринимателей выросло с начала осени: так, сейчас на женщин приходится 60% новых ФЛП. Для сравнения, в 2021 году дела, открытые женщинами, составляли 49% общего количества новых бизнесов. Женское лидерство становится мейнстримом в Украине, и мы рады, что причастны к этому неустанному процессу. Я желаю украинским женщинам веры в себя и воодушевления, а также призываю предпринимателей не медлить и подавать заявку на наш конкурс — вы все достойны победы и поддержки”.

Но это не значит, что на женщин-предпринимателей не повлияла война — согласно исследованиям, с началом полномасштабного вторжения 95% принадлежащих женщин женщинам ощутили негативное влияние. Главными вызовами являются последствия стихийных бедствий и пандемий, проблемы выхода на международный рынок и нестабильные экономические условия в Украине, вызванные войной (об этом отметило 40%). Так, у 26% женских бизнесов уменьшилось количество клиентов, 18% приостановили деятельность, у 12% уменьшилось количество заказов и т.д. Кроме того, бизнесы понесли прямые убытки — пятая часть — до 100 тыс. грн, 47% — от 100 тыс. до 1 млн грн, 20% — от 1 до 5 миллионов грн, а 13% женских бизнесов понесли убытки более чем на 5 миллионов гривен. Хотя количество новых ФЛП, возглавляемых женщинами, стремительно растет, доля женщин-директоров компаний растет не так быстро. В 2022 году этот показатель достиг 28%, а в 2023 году немного вырос – до 31%.

Татьяна Шевроле, президент жюри Премии, подчеркивает: “Женщина-предприниматель вынуждена одновременно совмещать несколько социальных ролей и все еще сталкивается с определенным давлением со стороны общества, что существенно усложняет ее работу. Именно из-за этого гендерного дисбаланса мы видим перспективы в развитии именно женского бизнеса и выражаем полную поддержку конкурса "Создано женщинами - 2024".

Победительница прошлого конкурса Дария Корнийчук, обладательница первого в Украине бренда по производству полного цикла эфирных масел и гидролатов Aroma Fields, получила 150 000 гривен, которые направила на международные сертификаты для собственной продукции: “Я давно мечтала о своем бизнесе, поэтому в 2020 году я приобрела 2 гектара земельного участка. В том же году высадило первое растение – лаванду. Потери во время оккупации меня не остановили, а наоборот, побуждали действовать дальше. Поэтому в прошлом году я купила дистиллятор и сделала первое эфирное масло из выжившей собственной лаванды и сырья других экологических фермерств. 150 000 грн я направила на получение международной сертификации – это позволило выйти на рынок B2B и поставлять эфирные масла большим косметическим и парфюмерным производствам”.

Заявки на премию принимаются до 24 марта 2024г.

Как подать заявку на конкурс?

заполнить анкету на сайте https://womanccifu.com/ добавить следующие файлы:

презентацию о себе (опыт работы, основные достижения, проект развития и бизнес-план на 3 года). Ограничение – максимум 12 страниц в формате ppt.

короткое видео на 2-3 минуты о своей компании и проекте

официальный регистрационный документ. Заметьте, бизнес должен быть работающим – не вновь!

По окончании регистрации файлы будут рассмотрены профессиональным жюри, которое отберет 10 финалисток. Финалистки будут приглашены на онлайн-интервью с жюри, после чего жюри определит победительниц.

Жюри будет рассматривать заявку по следующим критериям: оригинальность и обоснование проекта, стратегическое мышление и качество бизнес-плана, а также качество презентации. Участницы, которые наберут наибольшее количество баллов, пройдут в следующий тур — собеседования с жюри.

Кроме главного приза для финалисток предусмотрены специальные призы Франко-украинской торгово-промышленной палаты: спонсоры-члены палаты выделяют от 25 000 до 100 000 грн.

Участниками конкурса прошлых лет были такие компании, как: Gunia Project, Have a rest, Vesna, No Waste Ukraine, школа французского языка Musique de Langue, мебельная компания Maven Group, FoodEx, Mary Ballet Kyiv, ТМ Smakuli, ТМ "Ранько" и многое других.

Информационная справка о Франко-украинской торгово-промышленной палате (CCIFU):

Франко-украинская торгово-промышленная палата была основана в 1994 году. В настоящее время под эгидой CCIFU действует около 150 французских компаний, а также предприятий под французским управлением: от малого и среднего бизнеса до крупных международных групп. Главной целью органа есть развитие торговых отношений между Украиной и Францией.

Сила партнерской сети палаты заключается во взаимодополняемости направлений бизнеса, налаженных деловых связях с властями страны, а также в постоянном сотрудничестве с Посольством Франции.