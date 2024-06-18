Frankenstein vs дроны. Что известно о танках-гибридах и как они могут усилить ПВО Украины

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План или только идея? Что говорят в Rheinmetall

О планах установить боевые модули Skyranger 35 на танки Leopard 1 объявил руководитель отдела наземных систем Rheinmetall Бьорн Бернхард.

"Есть еще много боевых Leopard 1, на шасси которых мы могли бы поставить башню Skyranger с 35-мм пушкой", - заявил он в интервью газете Bild.

Он также уточнил, что в настоящее время усилия по модификации являются второстепенным приоритетом. Другими словами, на данном этапе речь идет об экспериментальном проекте.

Отметим, Leopard 1 не используется Германией, при этом некоторое количество остается на хранении. Украинская армия получила более сотни "леопардов", которые, в прочем, не были широко задействованы в боевых действиях. Танк создавался с акцентом на мобильность, разгоняется до 62 км/ч и обладает хорошими внедорожными свойствами.

Однако настоящая сила Frankenstein - в артиллерийской турели Skyranger. Боевой модуль оснащен радаром с обзором на 360 градусов, 35-мм пушкой и может иметь пусковые установки для зенитных ракет. По мнению Rheinmetall, такая комбинация позволит быстро развернуть высокоэффективную систему против российских дронов и ракет в Украине.

Фото: возможный вид будущего Frankenstein на Leopard 1 (x.com/20gimsack)

Примечательно, что идея озвучена после запуска цеха по ремонту бронетехники на западе нашей страны. И этот факт потенциально приближает ее реализацию.

"Мы планируем долгосрочную деятельность в Украине. Мы не просто поставляем оборудование, а затем выводим. Мы показываем, что будем там постоянно и поддерживаем Украину", - добавил Бернхард.

По мнению военного эксперта Валерия Рябых, пока это похоже на идею, а не на конкретные планы.

"Раньше мы слышали о заводе по производству танков Panthera, теперь хотят устанавливать Skyranger на "леопарды. Идея в принципе неплохая, но скорее всего сейчас просто идет апробация данной модели", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Главная сила Frankenstein: что известно о боевом модуле Skyranger

Сама по себе идея не новая. Rheinmetall делает подобный проект для Венгрии, но с облегченным модулем Skyranger 30 и на базе боевой машины пехоты Lynx. Кроме того, есть проект с Skyranger 35 на шасси современных танков Leopard 2.

"Немцы хотят продвигать такие системы на рынок. По сути Skyranger - это готовый боевой модуль с очень скорострельной пушкой. Также на башню могут устанавливаться пусковые установки для ракет Stinger или Mistral, которые повышают боеспособность", - отметил Рябых.

Отметим, 35-мм зенитная пушка может вести огонь одиночными выстрелами со скоростью 200 выстрелов в минуту. Максимальная скорость - до 1 000 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы составляет 4 000 метров. В дополнение к базовой пушке можно разместить и облегченную Skyranger 30 с дальностью до 3 000 м.

Модуль оснащен различными датчиками. Набор включает радар с радиусом обнаружения цели до 30 км, электрооптический датчик, инфракрасную камеру с лазерным дальномером и автоматическим сопровождением. Вдобавок благодаря системе управления и контроля Skymaster (включает компоненты идентификации "свой-чужой") интегрируется в более широкую сеть ПВО.

Скорострельные орудия оснащаются программируемыми боеприпасами воздушного подрыва AHEAD. Которые перед самой целью выпускают облако суббоеприпасов, повышая вероятность поражения.

"Это позволяет с небольшим расходом сбивать аэродинамические цели типа дронов и крылатых ракет. Но на небольшие расстояния. Это система обеспечения ближней ПВО для наземных войск или конкретных объектов. Хотя, безусловно, способность автоматически захватывать цели благодаря архитектуре Skymaster и сбивать их в дежурном режиме - это преимущество", - подчеркивает эксперт.

Отметим, ранее сообщалось о поставках ПВО Skynex от Rheinmetall. Там боевые модули установлены на колесных грузовиках, имеют радары X-TAR3D с дальностью обнаружения до 50 км, систему управления Skymaster и 35-мм зенитные турели (тоже с боеприпасами AHEAD). Но без интеграции зенитных ракет.

Премьер Денис Шмыгаль позитивно отзывался о Skynex, называя их эффективным оружием от российских дронов. "Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине", - говорил он в апреле 2023 года. По данным немецкого правительства, всего поставлены две системы.

Новая жизнь для Leopard. Почему выбор шасси выглядит оптимальным

Выбор танка Leopard 1 в качестве шасси для Frankenstein кажется оптимальным с точки зрения совместимости. Потому что украинские военные используют немецкие самоходные зенитки Gepard, тоже выполненных на базе "леопардов".

"Но все равно вопросы есть. Этих шасси в принципе осталось немного. Нам обещали поставить около 200 Leopard 1, более сотни уже передали. Как и есть вопросы по интеграции, хотя, думаю, что это не проблема, если Skyranger работают как наземные модули или устанавливаются на колесные шасси", - считает Валерий Рябых.

Отметим, по последним данным, Украина могла получить не менее 135 Leopard 1 из запасов Германии, Дании и Нидерландов. Также известно о выкупе партии у частного дилера в Бельгии. Поставки продолжаются минимум с лета 2023 года, но выглядит так, что их нечасто задействуют в боевых операциях.

Вероятно, из-за возраста, недостаточной бронезащиты и возможных проблем с получением снарядов для 105-мм орудия. Эти факторы делают Leopard 1 привлекательным для переделки в машину ПВО малой дальности, пишет профильный портал The War Zone.

Реализация проекта будет зависеть от реальных потребностей Вооруженных сил Украины. На сегодня ничего неизвестно о контракте и, похоже, Rheinmetall занимается его продвижением через СМИ, чтобы обеспечить процесс переговоров с потенциальным заказчиком, отмечает Рябых.

"Переговоры начнутся, если заказчик в лице ВСУ решит, что нужны именно такие машины и именно на таком шасси. В принципе, это возможно. Потому что при заказе нужно учитывать унификацию вооружений. В теории Frankenstein можно было бы поставить тем подразделениям, у которых на вооружении танки Leopard 1. Сейчас рано говорить об объемах, но очевидно, что таких машин нужно много", - добавил он.

Как Frankenstein могли бы усилить ПВО Украины

Предложение Rheinmetall особенно примечательно с учетом опыта применения самоходок Gepard в Украине против российских дронов, а в некоторым случаях и крылатых ракет. По сути, Frankenstein станет улучшенной версией, способной стрелять не только боеприпасами зенитной артиллерии, но и зенитными ракетами.

Как и Gepard, они могут пригодиться для прикрытия наземных войск и стационарных объектов, отмечает Рябых.

"Но нужно отметить, что эти задачи могут решаться за счет насыщения необходимым количеством переносных зенитно-ракетных комплексов. Которые сбивают цели на гораздо больших расстояниях. Одним из основных недостатков Frankenstein является именно небольшой радиус действия", - сказал он.

Однако в итоге решение примут после всех расчетов. И если массово устанавливать Skyranger на Leopard 1 будет экономически целесообразно, нельзя исключать, что "франкенштейны" появятся в Украине.

"Они могут оказаться высокоэффективными с точки зрения стоимости уничтожения вражеской цели. Чтобы сбить один дрон, может потребоваться до трех программируемых боеприпасов AHEAD на несколько тысяч евро. В то же время стоимость одной ракеты Stinger составляет 120-150 тысяч долларов", - добавил эксперт.

При подготовке материала использовались: информация из открытых источников, публикации Bild, профильного портала The War Zone и комментарии военного эксперта Defense Express Валерия Рябых.