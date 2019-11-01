Фракція Порошенка заявила про переслідування нардепа Федини

Фракція Петра Порошенка "Європейська солідарність" (ЄС) заявила про переслідування своєї депутатки Софії Федини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Порушення кримінальних проваджень за висловлювання члена нашої фракції Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні", - йдеться у заяві.

У "ЄС" зазначили, що переслідування за висловлювання порушують статтю 34 Конституції України, яка гарантує кожному громадянину "право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань".

"Неприпустимим є коментар генерального прокурора, який дозволив собі проігнорувати презумпцію невинуватості і вже "призначив" винною Софію Федину. Водночас ігноруючи факт держзради депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка за його висловлювання в ефірі кремлівських телеканалів, з використанням риторики країни агресора щодо учасників протестних мітингів – ветеранів і волонтерів АТО / ООС", - вважають у Порошенка.

Кричущими у фракції також назвали "погрози журналістам в’язницею до 7-ми років з трибуни Верховної ради народного депутата фракції "Слуга народу" Богдана Яременко".

"Теперішній президент, як ніхто інший користувався повною свободою слова. Його ніхто не переслідував ні за сцени розстрілу парламенту, ні за похорони діючого глави держави, ні за порівняння України з повією. Навіть такі екстравагантні форми критики безкарно існували, бо справжня свобода слова є надбанням України, що відрізняє її від Росії та інших недемократичних країн", - йдеться у повідомленні.

"ЄС" вимагає закрити кримінальні провадження і не зачіпати демократії в Україні, "бо переслідуючи свободу слова ви зазіхаєте на зміну конституційного ладу".

"Адже такі підходи точно віддаляють Україну від Європи, руйнуючи її імідж та створюють атмосферу, аналогічну північному сусідові", - резюмували у Порошенка.