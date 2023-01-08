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Форвард "Юты" оформил постер-данк и разозлил "Буллз": момент дня в НБА

Фото: Лаури Маркканен набрал 28 пунктов против "Чикаго Буллз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации оказался тяжелый форвард "Юты Джаз" Лаури Маркканен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Финский баскетболист завел публику и команды эффектным слэм-данком под занавес третьей четверти. Он прорвался от боковой линии под щит и, несмотря на сопротивление соперника, вколотил мяч сверху. Так преимущество "джазменов" составило +5.

Однако зрелищный эпизод сыграл злую шутку с гостями Чикаго. "Буллз" добавили в игре и выдали результативную финальную 12-минутку (42:29). Такой удачный отрезок позволил чикагцам отметить комфортное домашнюю победу (126:118) и остаться в зоне плей-офф Восточной конференции.

Сам Маркканен провел на паркете 36,5 минуты. За это время он успел набрать 28 очков, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Чикаго" Зак Лавин (36 пунктов).

Кто такой Лаури Маркканен

Уроженец города Вантаа, выступления начал в "ХБА-Марски" из Хельсинки. За океаном играл в Университете Аризоны.

На драфте НБА-2017 выбран "Миннесотой" под 7-м общим номером. Цвета "Тимбервулвз" не защищал, поскольку с группой игроков был обменен в "Чикаго". В составе "Буллз" провел 4 сезона, а кампанию 2021/22 отыграл за "Кливленд". Летом стал участником большого обмена чикагцев с "Ютой Джаз".

Отец Маркканена – трижды лучший баскетболист Финляндии Пекка Маркканен. Брат – Эро Маркканен – экс-нападающий финской футбольной сборной. С супругой Верной воспитывают двоих сыновей.

К слову, накануне форвард "Портленда" Харт возглавил хит-парад с силовым данком.

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