Форвард "Виннипега" с тремя очками стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Канадский форвард помог "Джетс" переиграть "Детройт" на собственном льду (5:2). Он забросил шайбу и дважды результативно ассистировал одноклубникам.

"Виннипег" повел в первом периоде благодаря шайбе Пионка, но "Ред Уингз" сравняли счет на старте второго усилиями Мяятти. Поэтому за дело взялся Виларди. Сначала он из-за ворот отдал на Элерса, а после гола Юнссона Фьяльбю отличился и сам из "пятака".

В третьей 20-минутке Кейн вернул "Детройту" надежду на заключительные 10+ минут. Впрочем, "Джетс" пятой шайбой сняли все вопросы победителя поединка. Это Виларди перед воротами разыграл голкипера с Шайфли.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Вашингтона" Дилан Строум и вингер "Виннипега" Николай Элерс. Первый оформил победную шайбу в противостоянии с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:2 ОТ). Второй отличился голом и ассистом против "Детройта" (5:2).

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