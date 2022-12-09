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Форвард "Виннипега" с тремя набранными пунктами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Пьер-Люк Дюбуа принимает поздравления партнеров (fieldlevelmedia.com)
Автор: Антон Федорцив

Лучшим игроком очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стал нападающий "Виннипег Джетс" Пьер-Люк Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Канадский центрфорвард едва ли не в одиночку обеспечил победу над "Сент-Луисом" (5:2). Именно он открыл счет, сыграв на "пятаке" после передачи Шайфли.

Дальше больше. Дюбуа принял участие в голевой комбинации с шайбой Виллера (3:0). Когда же "Блюз" размочили счет, то 24-летний канадец устроил сольный проход с собственной половины с голом с острого угла слева.

Благодаря победе в Миссури "Виннипег" остался лидером Центрального дивизиона НХЛ. "Сент-Луис" здесь же идет на 8-й строчке и отстал на 4 очка от последнего проходного в плей-офф места.

Дополнили топ-тройку звезд вечера центрфорвард "Тампы" Брэйден Пойнт и вингер "Торонто" Вильям Нюландер. Первый оформил дубль в выигранной у "Нэшвилла" перестрелке (5:2). Тем временем второй помог разгромить "Лос-Анджелес Кингз" (5:0).

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