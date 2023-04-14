Форвард "Тампы" с тремя набранными пунктами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

27-летний канадец приложился к разгрому "Детройта" (5:0) на домашнем льду. Он оформил дубль и помог отличиться Брэндону Хейгелу в третьем периоде.

Сам Пойнт тоже проявил себя в финальной 20-минутке. Сначала форвард классно разобрался на "пятаке" на добивании, когда Сергачев и Кучеров разыграли комбинацию в большинстве. Впоследствии он забросил шайбу в пустые ворота "Ред Уингз", когда гости выпустили шестого полевого.

Итоговый результат не изменил турнирное положение команд. "Тампа-Бэй" еще раньше гарантировала себе выход в плей-офф от Атлантического дивизиона. В свою очередь "Детройт" там завершил регулярный сезон на предпоследней строчке.

Дополнили топ-3 звезд защитник "Каролины" Брент Бернс и дебютант "Нью-Джерси" Люк Хьюз. Первый забросил две шайбы в противостоянии с "Флоридой" (6:4). Зато юный защитник оформил первые гол и ассист во взрослой карьере против "Вашингтона" (5:4 ОТ).

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