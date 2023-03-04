RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Форвард "Сиэтла" с исторической шайбой возглавил топ-3 звезд НХЛ: видео

Фото: Джаред Макканн забросил 30 шайб в регулярном чемпионате (twitter.com/SeattleKraken)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги признали центрфорварда "Сиэтл Кракен" Джареда Макканна лучшим исполнителем игрового дня в регулярном чемпионате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

26-летний канадец оформил гол и отдал результативную передачу против "Коламбуса" на выезде. Он стал первым в истории "Кракен" хоккеистом, оформившим 30 шайб в первенстве.

В середине второго периода Макканн сравнял счет мощным броском из левой зоны, когда "Сиэтл" находился в большинстве. Дальше форвард ассистировал Эберли. В третьей 20-минутке победу "Кракен" обеспечили Веннберг (большинство) и Танев, забросивший в пустые ворота на последней минуте.

Благодаря победе "Сиэтл" удержались на 3-й строчке Тихоокеанского дивизиона и впервые с дебюта в предыдущем сезоне уверенно проходит в плей-офф. "Блю Джекетс" остались безнадежным аутсайдером дивизиона Метрополитен.

Дополнили топ-тройку звезд центрфорвард "Нью-Джерси" Доусон Мерсер и защитник "Каролины" Брент Бернс. Первый с шайбой против "Вегаса" продолжил результативную серию до восьми матчей. В свою очередь второй отдал 4 ассиста в противостоянии с "Аризоной".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Коламбус" – "Сиэтл" – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
  • "Эдмонтон" – "Виннипег" – 6:3 (1:0, 3:0, 2:3)
  • "Аризона" – "Каролина" – 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)
  • "Анахайм" – "Монреаль" – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
  • "Вегас" – "Нью-Джерси" – 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей