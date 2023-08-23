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Форвард "Шахтера" прооперирован из-за тяжелой травмы: какие сроки восстановления

Киев, Среда 23 августа 2023 11:25
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Форвард "Шахтера" прооперирован из-за тяжелой травмы: какие сроки восстановления Фото: Даниил Сикан заменит Лассину Траоре (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" на длительное время потерял нападающего команды Лассина Траоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

22-летний африканец второй раз за период в рядах "горняков" надолго попал в лазарет. Ранее он пропустил почти год из-за повреждения передней крестообразной связки колена.

Новый диагноз Траоре – отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Форвард уже побывал на операционном столе в профильной клинике в Финляндии. Бомбардир пропустит как минимум осеннюю часть сезона 2023/24.

В нынешней кампании Траоре успел сыграть 3 матча УПЛ, в которых забил 2 мяча. Всего за "Шахтер" африканский нападающий провел 48 поединков (17 голов). Трансфер форварда из амстердамского "Аякса" два года назад обошелся в 10 млн евро.

Накануне "Шахтер"объявил о переходе защитника Азарову из "Црвены Звезды". Левофланговый исполнитель будет играть за "горняков" под 16-м номером. Белградцы получили за грузина ориентировочно 3 млн в евровалюте.

К слову, ранее УПЛ раздала награды лучшим игроку и тренеру тура.

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