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Форвард збірної України змінив чемпіонат у Європі

Фото: Роман Яремчук повернувся у чемпіонат Бельгії (clubbrugge.be)
Автор: Антон Федорців

Бельгійський "Брюгге" оголосив про підписання нападника збірної України Романа Яремчука з лісабонської "Бенфіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

26-річний українець повернувся до Ліги Жупіле. У складі "Бенфіки" він провів лише один повний сезон.

Яремчук уклав із "Брюгге" контракт на 4 роки. Для "чорно-синіх" підписання форварда стало рекордним. Лісабонці отримали за нього орієнтовно 16 млн євро. На стадіоні "Ян Брейдел" Яремчук виступатиме під 70-м номером.

Український нападник уже грав у бельгійському чемпіонаті. У 2017-2021 рр. він захищав кольори "Гента". За "буйволів" Яремчук відіграв 152 матчі в усіх турнірах, у яких забив 61 м'яч. Натомість у "Бенфіці" форвард оформив 9 голів за 48 поєдинків загалом.

Роман Яремчук є вихованцем київського "Динамо", та закріпитися в перші команді українського гранда не зумів. Також на батьківщині він виступав за "Олександрію" на правах оренди.

До слова, український оборонець "Шахтаря" Корнієнко вилетів на півроку через важку травму.

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БрюггеБенфика