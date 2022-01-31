Форвард збірної України з футболу перейшов в німецький клуб

Форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан перейшов в оренду в німецький клуб "Ганза" Росток.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт "Ганзи".
Данило Сікан до закінчення сезону 2021/2022 на правах оренди буде виступати за німецьку "Ганзу", яка виступає в другій німецькій Бундеслізі.
На даний момент "Ганза" перебуває на 14-й позиції в другій німецькій Бундеслізі.
Уродженець Житомира виховуввся у складі житомирського "Полісся", а потім львівських "Карпат".
В 2018 році перейшов у донецький "Шахтар" за який зіграв 14 матчів та забив два голи. Півтора сезони грав на правах оренди за "Маріуполь", за який в 20 матчах забив чотири голи.
Нагадаємо, що молодий форвард київського "Динамо" також переїхав у європейський чемпіонат. Владислав Супряга до кінця сезону гратиме в італійській "Серії А" за "Сампдорію".