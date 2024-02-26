Форвард "Рейнджерс" дважды получил на орехи, ненависть Дерби Альберты: драки уикенда НХЛ

В дебюте принципиального противостояния "Филадельфии" и "Рейнджерс" на кулаках сошлись вингер хозяев Николя Делорье и форвард "Нью-Йорка" Мэттью Ремпе. Оппоненты надавали хороших пинков друг другу, а финальным аккордом стал прием Делорье, после которого гость льда упал наземь. Оба получили по 5 минут штрафа.

Было беспокойно и в Санрайзе, где сцепились форвард "Флориды" Ник Казинс и вингер "Вашингтона" Энтони Манта. Последний подтолкнул оппонента в борт за воротами, а тот решил потолкаться с применением клюшки. Манте такой вариант по душе не пришелся, поэтому он принялся избивать хозяина льда и остановился только после вмешательства рефери.

В Сиэтле защитник "Кракен" Уилл Борген под занавес проигранной "Миннесоте" встречи решил согнать злобу на нападающем "Уайлд" Брендоне Дюхейме. Соперники обменялись рядом ударов, а затем Борген отправил Дюхейма в нокаут ударом в затылок. Судейская бригада наказала обеих драчунов 5-минутными штрафами.

В боевом сражении за Альберту после нескольких инцидентов на кулаках сошлись хулиган "Эдмонтона" Кори Перри и защитник "Калгари" Маккензи Уигар. Хулиганов не остановил даже рефери, попытавшейся прекратить конфронтацию. Мимо крепкой спины Фемиды кое-как они обменялись выпадами. Впрочем, спарринг закончился ничьей. Перри получил штраф 2+5, а Вигар – традиционные 5 минут.

Значительно зрелищнее была потасовка их одноклубников – центрального нападающего "Ойлерз" Маттиаса Янмарка и форварда "Флеймз" Блейка Коулмана. В центре площадки первой серией молниеносных выпадов застал врасплох гостя льда. Янмарк завладел инициативой и нанес гораздо больше ударов, чем оппонент. Коулман пытался отвечать, но оказался в "плену" собственного джерси.

Форвард "Рейнджерс" Мэттью Рэмпе второй раз за выходные получил нагоняй в поединке против "Коламбуса". Вингер "Блю Джекетс" Матье Оливье принял вызов молодого и довольно быстро проучил его. Ремпе пропустил несколько мощных ударов в голову и свалился на лед. Рефери выписали обоим по пять минут на скамейке штрафников.

Наконец в матче "Анахайма" и "Нэшвилла" на льду сошлись форвард хозяев Сэм Каррик и защитник "Предаторз" Жереми Лозон. Оба выбросили немало мощных ударов, но постепенно инициативой завладел бывалый в боях защитник. Лозон попытался натянуть джерси на голову Каррика, а затем все же отправил его наземь и нанес еще удары сверху на прощание.