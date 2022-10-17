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Форвард "Реала" Бензема завоевал "Золотой мяч-2022"

Фото: Карим Бензема пополнил ряды избранных футболистов (twitter.com/francefootball)
Автор: Антон Федорцив

Лучшим футболистом 2022 года по версии культового издания France Football стал нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.

34-летний форвард получил самую престижную индивидуальную награду в мире футбола во время гала-вечера в Париже. Он стал пятым в истории представителем Франции, которому покорился приз.

В борьбе за награду Бензема опередил Садьо Мане, Кевина Де Брюйне и Роберта Левандовски. За пределами топ-четверки оказался нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Дополнили топ-10 Мбаппе, Куртуа, Винисиус, Модрич и Холанд.

До триумфа Бензема "Золотой мяч" выиграли его соотечественники – Раймон Копа (1958), Мишель Платини (1983, 1984, 1985), Жан-Пьер Папен (1991) и Зинедин Зидан (1998). Кроме того, форвард стал 8-м представителем "Реала" с призом от France Football.

В сезоне 2021/22 Карим Бензема провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач. Он привел "сливочных" к победам в чемпионате Испании, Лиге чемпионов и Суперкубке Испании. Бензема получил Трофей Пичичи (приз лучшему бомбардиру Ла Лиги – 27 голов), награду Футболист года во Франции, был признан игроком сезона в "Реале".

Перед нынешним сезоном французский нападающий стал капитаном Королевского клуба и уже успел завоевать с мадридцами Суперкубок УЕФА-2022. В августе Бензема обошел Рауля Гонсалеса по количеству голов в футболке "Реала" и стал вторым бомбардиром в истории "сливочных" (в данный момент – 328 мячей).

В течение церемонии призы получили и другие звезды футбола. Награды достались:

  • Алексее Путельяс – женский "Золотой мяч"
  • Гави – Трофей Копа
  • Тибо Куртуа – приз Яшина
  • Роберту Левандовски – приз Герда Мюллера
  • Садьо Мане – приз Сократеса
  • "Манчестер Сити" – клуб года

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РеалФранцияЗолотой мяч