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Форвард "Оттавы" с победной шайбой в овертайме стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Тим Штюцле (справа) набрал 4 пункта против "Калгари" (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги выбрал центрфорварда "Оттавы Сенаторз" Тима Штюцле лучшим исполнителем очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Молодой немец стал главным действующим лицом в домашнем противостоянии "сенаторов" и "Калгари" (4:3 ОТ). Он отдал 3 результативных передачи и оформил победный гол.

В стартовом периоде Штюцле помог Брейди Ткачуку открыть счет. В ответ "Флеймз" забросили три шайбы к середине третьей 20-минутки. Форвард "Оттавы" вынужден был снова проявить себя ассистентом, отдав передачи на Бетерсона и Дебринкета. А в овертайме вырвался на оперативное пространство и исполнил точный бросок мимо голкипера "Калгари".

Итоговый результат, однако, не изменил турнирного положения обеих команд. "Сенаторз" идут на 7-й строчке Атлантического дивизиона с туманными перспективами на выход в плей-офф. "Флеймз" же замыкают топ-5 Тихоокеанского дивизиона.

В топ-3 звезд вечера также попали центрфорвард "Детройта" Дилан Ларкин и вингер "Аризоны" Лоусон Крауз. Первый дублем помог разгромить "Ванкувер" на выезде (6:1). Второй в свою очередь забросил две шайбы "Нэшвиллу" (4:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Оттава" – "Калгари" – 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
  • "Миннесота" – "Флорида" – 1:2 буллиты (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:2)
  • "Нэшвилл" – "Аризона" – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
  • "Ванкувер" – "Детройт" – 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
  • "Лос-Анджелес" – "Баффало" – 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)

К слову, накануне защитник "Сан-Хосе" Карлссон возглавил хит-парад звезд с тремя очками против "Вашингтона".

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