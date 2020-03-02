У "Форвард-Орто" запропонували ряд ініціатив для модернізації ринку засобів реабілітації

ПП "Форвард-Орто", один з лідерів українського ринку технічних засобів реабілітації, пропонує внести ряд змін в чинне законодавство, які дозволять підвищити рівень здорової конкуренції й прозорість у цій сфері. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник компанії Андрій Рій.

Так, в ході виїзної наради членів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у Львові Рій запропонував, зокрема, зробити відкритою інформацію, що міститься у централізованому банку даних з проблем інвалідності, і надати можливість підприємствам, не відкриваючи персональні дані людей, бачити всі попередні замовлення і дати можливість перегляду інформації про закінчення терміну експлуатації технічних та інших засобів реабілітації

Крім того, директор "Форвард-Орто" вважає за доцільне переглянути терміни забезпечення технічними засобами реабілітації для високофункціональних активних крісел колісних, що виготовляються за індивідуальним замовленням користувача.

"Ми всі знаємо, що однією з найболючіших проблем є те, що протягом року кошти на технічні засоби реабілітації виділяються не відповідно до обсягів замовлень, а велика частина фінансування припадає на кінець календарного року. Тобто підприємствам потрібно освоїти величезні суми в дуже короткі терміни. Це порочна практика, яка не дозволяє системно розвивати виробництво, планувати інвестиції. Тому ПП "Форвард-Орто" пропонує запровадити практику надання авансів з подальшим забезпеченням осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації протягом року, а не лише в грудні", - зазначив Рій.

Крім того, він акцентував увагу на необхідності трансформації підприємств, що надають послуги із забезпечення протезно-ортопедичними виробами, та створення на їх базі центрів реабілітації осіб з інвалідністю, воїнів АТО.

"Не секрет, що існуюча система стаціонарів при державних і казенних протезних підприємствах вимагає повного оновлення та реорганізації. Єдиним виходом з ситуації є створення на підприємствах усіх форм власності центрів для розв'язання проблем медичної реабілітації та відновлення фізичних сил осіб з інвалідністю. У таких центрах повинна надаватися професійна допомога людям із захворюваннями опорно-рухового апарату з урахуванням сучасних підходів до процесу надання послуг з реабілітації осіб з інвалідністю, особливо при первинному і складному протезуванні. Також при кожному центрі мають працювати спеціальні полігони, які показували б умови, наближені до умов проживання користувача", - додав керівник "Форвард-Орто".

В якості прикладу Рій повідомив, що в даний час ПП "Форвард-Орто" в рамках державно-приватного партнерства з Тернопільською міською радою створює перший в Україні інноваційний проект для дітей з інвалідністю, воїнів АТО й інших груп населення. Він буде оснащений найсучаснішим обладнанням кращих світових виробників - "MDH", "Meyra", "Otto-Bock", "AFT", "ПРИМІТКА", "Padcat".

За всіма європейськими стандартами там облаштують гімнастичний зал, власний гідрокомплекс і спеціалізований новаційний полігон для навчання ходьбі в різних умовах. При цьому реабілітація буде проходити не тільки на фізичному рівні. Фахівці будуть супроводжувати реабілітацію як окремих осіб, так і сімей у соціальних питаннях, допомагати батькам в освоєнні програм реабілітації, надавати психологічну та фахову медичну допомогу.

"Сподіваюся, що, коли ми його відкриємо, наш досвід стане прикладом того, як бізнес разом з владою може створити умови для забезпечення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами європейської якості", - підсумував Теорій.

Як раніше писало РБК-Украина, у Міноборони Естонії заявили про готовність допомогти з медичною реабілітацією українських поранених військових.