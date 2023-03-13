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Форвард "Нью-Орлеана" реализовал обратный слэм-данк: момент дня в НБА

Фото: Трей Мерфи стал самым результативным в противостоянии с "Портлендом" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Трей Мерфи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

22-летний американец покорил эпизодом в начале финальной четверти. Он получил классный пас на входе в "краску" от Маршалла, выпрыгнул спиной к корзине и эффектно оформил данк. Защитник "Трэйл Блэйзерс" Джонсон помешать не сумел.

Благодаря стараниям Мерфи и других "Нью-Орлеан" одержал комфортную победу над "Портлендом" (127:110). В данный момент "Пеликанс" замыкают десятку команд, проходящих в плей-офф от Западной конференции. Правда, "Юта" и "Лейкерс" идут с аналогичными рекордами (33 победы, 35 поражений).

Сам Мерфи провел на паркете около получаса. За это время он успел набрать 41 очко, сделал 7 подборов и отдал 1 ассист. В рядах "Портленда" самым результативным стал защитник Симонс (17 пунктов).

Кто такой Кеннет Трей Мерфи

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Райс Оулз" и "Вирджинию Кавальерс". Выбран "Мемфисом" под 17-м номером драфта НБА-2021.

"Гриззлис" сразу обменяли форварда в "Нью-Орлеан". Дебютировал под эгидой ассоциации осенью того же года. Выступал за фарм-клуб "Бирмингем Скуадрон" в Лиге развития НБА. Недавно проиграл Маку Макклангу финал Слэм-данк контеста-2023.

Отец Мерфи выступал за Университет Северной Каролины в конце 80-х. Трей – прозвище форварда, чтобы не спутать с другими представителями семьи. Мужчин трех поколений зовут Кеннет, но отца называют Кенни, а дедушку – Кен.

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