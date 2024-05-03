Форвард "Никс" разменял спокойный трехочковый на силовой слэм-данк: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Британец запомнился моментом в финальной четверти противостояния с "Филадельфией". Он получил передачу Дивинченцо перед "дугой", замахнулся на трехочковый, но смело пошел в "краску" и из-под самого Эмбиида вколотил сверху.

В конце концов "Никс" одержали выездную победу (118:115). "Нью-Йорк" выиграл серию первого раунда у "Севенти Сиксерс" (4:2). В следующем этапе титулованная команда встретится с "Индианой".

Самым результативным на паркете стал защитник "Никс" Джейлен Брансон. Он набрал 41 очко, сделал 3 подбора и отдал 12 передач. Тем временем Ануноби добавил в копилку "Нью-Йорка" еще 19 пунктов.

Кто такой О Джи Ануноби

Уроженец Лондона, на студенческом уровне выступал за "Индиану Хузерс". На драфте НБА-2017 выбран "Торонто" под 23-м номером.

Дебютировал под эгидой ассоциации в ноябре того же года. Помог "Рапторз" завоевать чемпионский титул по итогам сезона 2018/19, а четыре года спустя стал лидером регулярного чемпионата по количеству перехватов. В конце декабря прошлого года обменян в "Никс".

Родился в семье нигерийцев, потерял мать в раннем детстве. Переехал с отцом – профессором в области финансов – в штат Миссури. Его старший брат Чигбо играл на уровне НФЛ за "Кливленд", "Теннесси" и "Миннесота".