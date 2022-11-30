Форвард "Никс" оформил данк с насмешкой над "Детройтом": момент дня в НБА

Самый памятный эпизод с участием американца произошел в середине третьей четверти. Форвард "Никс" получил передачу Брансона на входе в "краску" и выполнил эффектный слэм-данк. А потом еще и сказал несколько "приятных" слов Айзею Стюарту.

Для Рэндла поединок в целом оказался удачным. Он стал самым результативным на паркете. За почти 31 минуту тяжелый форвард успел набрать 36 пунктов, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.

"Нью-Йорк" стараниями Рэндла и компании одержал сверхуверенную победу (140:110). Успех в Детройте позволил "Никс" сравняться по проценту побед с "Майами" - последней командой проходящей в плей-офф Восточной конференции НБА.

Кто такой Джулиус Рэндл

Уроженец Техаса, выбранный под 7-м номером драфта ассоциации в 2014 году.

На студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". В НБА дебютировал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в цветах которого провел три полных сезона. Калифорнийцы в 2018-м не подтвердили последний год контракта Рэндла, поэтому он оказался в "Нью-Орлеане".

В ряды "Никс" тяжелый форвард перебрался перед сезоном 2019/20. Средние цифры Рэндла в нынешней кампании – 21.3 очко, 8.6 подбора, 3.4 передачи, 0.8 перехватов.