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Форвард "Никс" оформил данк с насмешкой над "Детройтом": момент дня в НБА

Фото: Джулиус Рэндл набрал 36 очков (nypost.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Нью-Йорк Никс" Джулиус Рэндл. Он изрядно приложился к победе над "Детройт Пистонс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Самый памятный эпизод с участием американца произошел в середине третьей четверти. Форвард "Никс" получил передачу Брансона на входе в "краску" и выполнил эффектный слэм-данк. А потом еще и сказал несколько "приятных" слов Айзею Стюарту.

Для Рэндла поединок в целом оказался удачным. Он стал самым результативным на паркете. За почти 31 минуту тяжелый форвард успел набрать 36 пунктов, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.

"Нью-Йорк" стараниями Рэндла и компании одержал сверхуверенную победу (140:110). Успех в Детройте позволил "Никс" сравняться по проценту побед с "Майами" - последней командой проходящей в плей-офф Восточной конференции НБА.

Кто такой Джулиус Рэндл

Уроженец Техаса, выбранный под 7-м номером драфта ассоциации в 2014 году.

На студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". В НБА дебютировал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в цветах которого провел три полных сезона. Калифорнийцы в 2018-м не подтвердили последний год контракта Рэндла, поэтому он оказался в "Нью-Орлеане".

В ряды "Никс" тяжелый форвард перебрался перед сезоном 2019/20. Средние цифры Рэндла в нынешней кампании – 21.3 очко, 8.6 подбора, 3.4 передачи, 0.8 перехватов.

К слову, накануне плеймейкер Нембхард оказался наверху подборки с баззером из-под Леброна.

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