Форвард "Миннесоты" вколотил слэм-данк в атаке вторым темпом: момент дня в НБА

Молодой американец запомнился моментом на старте третьей четверти. Началось все с того, что Гобер в окружении защитников не смог исполнить точный бросок из-под щита. Но Макдэниэлс пришел на помощь – продавил и своих, и чужих и эффектно набрал два пункта сверху.

Правда, этих и других усилий не хватило для домашнего успеха "Тимбервулвз" над "Вашингтоном". Столичная команда одержала непростую победу (114:106) и закрепилась на 9-й строчке Восточной конференции НБА. "Миннесота" тем временем – 8-я на Западе.

Сам Макдэниэлс провел на паркете почти 33 минуты. За это время он успел набрать 15 очков, совершил 8 подборов и сделал 1 ассист. Самым результативным в матче стал защитник "Вашингтона" Билл Брэдли (35 очков).

Кто такой Джейден Макдэниэлс

Уроженец Сиэтла, на студенческом уровне выступал за "Вашингтон Хаскиз". На драфте НБА-2020 выбран "Лейкерс" под 28-м номером.

До дебюта под эгидой ассоциации принял участие в двух обменах по маршруту Лос-Анджелес – Оклахома-Сити – Миннеаполис. Нынешний сезон стал третьим в составе "Тимбервулвз". Средние цифры Макдэниэлса – 11.4 очков, 3.9 подбора, 2.1 передачи, 0.9 перехватов за 30,5 минут на паркете.

Старший брат – Джейлен Макдэниэлс. Был задрафтован в 2019 году и защищал цвета "Шарлотта". В начале февраля перебрался в "Филадельфию".