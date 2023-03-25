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Форвард "Мемфиса" реализовал данк после сет-апа партнера: момент дня в НБА

Фото: Джарен Джексон-младший набрал 18 очков против "Рокетс" (newspressnow.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался тяжелый форвард "Мемфис Гриззлис" Джарен Джексон-младший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой американец покорил моментом в конце второй четверти. В стремительной атаке "Мемфиса" перед большим перерывом универсал "Гриззлис" Брукс от щита ассистировал Джексону, исполнившему слэм-данк двумя руками. Защитники "Хьюстона" исполнили роль статистов.

Благодаря разгромной победе над "Рокетс" (151:114) теннесийцы досрочно оформили выход в плей-офф сезона. Теперь главной задачей "Мемфиса" остается борьба за первенство в Западной конференции НБА с "Денвером". Хьюстонцы остались безнадежным аутсайдером.

Сам Джексон-младший провел на паркете 25,5 минуты. За это время он успел набрать 18 очков, совершил 7 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Гриззлис" Кеннард (30 пунктов).

Кто такой Джарен Джексон-младший

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за "Мичиган Стэйт Спартанс". Выбран "Мемфисом" на драфте НБА-2018 под четвертым набором.

В составе "Гриззлис" проводит пятый сезон подряд. Осенью 2021-го подписал 4-летний контракт с "Мемфисом", по которому заработает 105 млн долларов. Участник Матча всех звезд-2023, а в составе сборной США триумфовал на ЧМ-2016 среди 17-летних.

Сын чемпиона НБА-1999 Джарена Джексона, тогда защищавшего цвета "Сан-Антонио". Мать – Терри Джексон – работает исполнительным директором Женской национальной ассоциации баскетболисток.

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