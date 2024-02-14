Могучий слэм-данк "Короля" после передачи защитника "Лейкерс" из-за спины: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Лидер "озерников" покорил эпизодом в стартовой четверти противостояния с "Детройтом". В быстрой атаке калифорнийцев он получил изысканную передачу Ривза на ход и в силовой манере вонзил сверху.

Стараниями Джеймса и компании "Лейкерс" одержали уверенную домашнюю победу (125:111). "Лос-Анджелес" закрепился на 9-й строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Детройт" – безусловный аутсайдер на Востоке.

Сам Леброн еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 25 очков, сделал 1 подбор и отдал 8 передач. В составе "Пистонс" больше всего набрал новичок сезона Осар Томпсон (19 пунктов).

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец штата Огайо, играл за школу Сент-Винсент – Сент-Мэри. На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и за два десятилетия выступлений получил статус одного из сильнейших баскетболистов в истории.

Дебютировал под эгидой ассоциации еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес переехал перед сезоном 2018/19. Универсальный форвард выиграл чемпионские титулы НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. Леброн в составе сборной США триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). Фамилию Джеймса связывают с вероятным появлением франшизы в Лас-Вегасе.