Форвард "Индианы" оформил роскошный данк в отрыве: момент дня в НБА

Американец покорил моментом в финальной четверти противостояние с "Нью-Орлеаном". Он получил мяч после отбора в центре площадки, влетел в "краску" в гордом одиночестве и, переложив "апельсин" из руки в руку, уложил сверху.

Стараний Топпина и компании хватило для спокойной победы над "Пеликанс" (123:114). Теперь "Пэйсерс" идут на 7-й строчке Восточной конференции. Тем временем "Нью-Орлеан" – шестой на Западе.

Самым результативным на паркете стал форвард "Пеликанс" Брэндон Ингрэм. Он набрал 30 очков, сделал 6 подборов и отдал 4 передачи. В то же время Топпин положил 16 пунктов в копилку "Индианы".

Кто такой Оби Топпин

Уроженец Бруклина (Нью-Йорк), на студенческом уровне выступал за "Дайтон Флайерс". Выбран на драфте НБА-2020 под восьмым номером "Нью-Йорк Никс".

Отыграл в составе первой команды три сезона. В июле прошлого года был обменян в "Индиану". Победитель Слэм-данк контеста-2022, Национальный игрок года в студенческом спорте (2020), обладатель Приза Карла Мэлоуна-2020 как лучший тяжелый форвард на уровне колледжей.

Мать Топпина – итальянско-еврейского происхождения, а корни отца-стритболиста уходят на Барбадос. Ревностный христианин, сделал татуировку креста на правом плече.