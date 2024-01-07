Форвард "Индианы" мощным данком после перехвата не остановил фиаско: момент дня в НБА

Американец смог проявить себя против бывшей команды. Во второй четверти противостояния с "Бостоном" он перехватил неудачную передачу Уайта, убежал на чужую половину и в силовой манере уложил в корзину одной рукой.

Усилий Несмита и других, однако, не хватило для домашнего успеха "Пэйсерс". "Селтикс" одержали уверенную победу (118:101) и укрепили лидерство в Восточной конференции НБА. "Индиана" же осталась на 5-й строчке.

Самым результативным в поединке стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум. Он набрал 38 очков, сделал 13 подборов и отдал 6 передач. Несмит в копилку "Индианы" добавил 8 пунктов, а также добавил 4 подбора и 3 перехвата.

Кто такой Аарон Несмит

Уроженец Южной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Вандербильт Комодорс". Выбран "Бостоном" под 14-м номером драфта НБА-2020.

Осенью того же года подписал 4-летний контракт с "Селтикс" на 16,5 млн долларов. Иногда защищал цвета фарм-клуба – "Мэн Селтикс". Провел в команде всего два сезона и с еще четырьмя баскетболистами уехал в "Индиану" в обмен на Малкольма Брогдона. В октябре согласовал договор на 3 года с "Пэйсерс" на 33 млн "зеленых".

Средние цифры нынешнего сезона – 11.6 очков, 3.4 подбора, 1.1 передача и 1.3 перехвата за 25 минут на паркете. Провел 31 поединок в регулярке кампании 2023/24.