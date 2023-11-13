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Форвард "Флориды" с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Александер Барков и Сэм Райнхарт празднуют взятие ворот (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил универсального нападающего "Флориды Пантерз" Сэма Райнхарта первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Канадец был главным действующим лицом в перестрелке с "Чикаго" (4:3). Он забросил две шайбы и дважды ассистировал партнерам.

Долго команды не запрягали, оформив по два гола в стартовом периоде. Райнхарт сначала ассистировал Экману-Ларссону, а затем в большинстве "Пантерз" перед воротами подправил шайбу после броска Ткачука от синей линии. В составе "Блэкхокс" отличились Дикинсон и Бедард.

Во второй 20-минутке Райнхарт снова вывел "Флориду" вперед, отправив шайбу за линию с отрицательного угла. Однако первый номер драфта этого года Бедард снова вернул "Чикаго" в игру. Но в третьем периоде "Пантерз" вырвали победу усилиями Верхейге, которому ассистировали Ткачук и Райнхарт.

В топ-тройку звезд также попали центрфорвард "Далласа" Вайетт Джонстон и вингер "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексис Лафреньер. Первый забросил две шайбы и добавил результативную передачу в разгроме "Миннесоты" (8:3). В свою очередь второй оформил дубль против "Коламбуса" (4:3 Б).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Флорида" – "Чикаго" – 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
  • "Миннесота" – "Даллас" – 3:8 (2:3, 1:2, 0:3)
  • "Монреаль" – "Ванкувер" – 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)
  • "Рейнджерс" – "Коламбус" – 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
  • "Анахайм" – "Сан-Хосе" – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

К слову, накануне форвард "Сент-Луиса" Шенн возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Колорадо".

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