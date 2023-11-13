Форвард "Флориды" с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Канадец был главным действующим лицом в перестрелке с "Чикаго" (4:3). Он забросил две шайбы и дважды ассистировал партнерам.

Долго команды не запрягали, оформив по два гола в стартовом периоде. Райнхарт сначала ассистировал Экману-Ларссону, а затем в большинстве "Пантерз" перед воротами подправил шайбу после броска Ткачука от синей линии. В составе "Блэкхокс" отличились Дикинсон и Бедард.

Во второй 20-минутке Райнхарт снова вывел "Флориду" вперед, отправив шайбу за линию с отрицательного угла. Однако первый номер драфта этого года Бедард снова вернул "Чикаго" в игру. Но в третьем периоде "Пантерз" вырвали победу усилиями Верхейге, которому ассистировали Ткачук и Райнхарт.

В топ-тройку звезд также попали центрфорвард "Далласа" Вайетт Джонстон и вингер "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексис Лафреньер. Первый забросил две шайбы и добавил результативную передачу в разгроме "Миннесоты" (8:3). В свою очередь второй оформил дубль против "Коламбуса" (4:3 Б).

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