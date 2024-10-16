Форвард "Флайерс" избежал расплаты, хулиган "Ойлерз" согнал злобу на другом: драки вечера НХЛ

"Ойлерз" и "Флайерс" организовали зрелищный матч на домашней арене "нефтяников". "Филадельфия" создала гандикап после дубля россиянина Матвея Мичкова в первом периоде, но во второй 20-минутке Адам Хенрик и Коннор Браун вернули "Эдмонтон" в игру. Бобби Бринк еще раз вывел пенсильванцев вперед, но Эван Бушар в третьем периоде и Леон Драйзайтль – в овертайме принесли победу "Ойлерз" (4:3 ОТ).

Эмоции в поединке вышли на максимальный уровень именно в третьей 20-минутке. Еще при счете 3:2 в пользу "Флайерс" на площадке вспыхнули две потасовки. В первом эпизоде действующими лицами стали защитник "Эдмонтона" Трой Стечер и форвард "Филадельфии" Шон Кутюрье.

Хозяин льда среагировал на брутальную выходку канадца, который за воротами налетел на голкипера "Ойлерз" Стюарта Скиннера. Стечер попытался застать форварда врасплох. Однако Кутюрье, очевидно, ожидал реакции соперников – выдержал несколько попыток защитника "прописать" в челюсть, а затем нанес еще более акцентированные удары Стечеру. Рефери вмешались в самый интересный момент.

Через несколько секунд после возобновления игры в спарринге сошлись известные тафгаи команд. Ветеран "Эдмонтон" Кори Перри еще до вбрасывания вызвал на бой вингера "Филадельфии" Джоэла Фараби, так что во время борьбы одноклубников за шайбу они уже сбросили краги.

Гость арены "Роджерс Плейс" сначала завладел инициативой. Тем не менее, Перри оказался крепким орешком. Он выдержал несколько выпадов Фараби, а затем контратаковал и сбил шлем. Дальше хулиган "Ойлерз" лишь немного промахнулся с апперкотом и отправил оппонента наземь.