Форвард "Эдмонтона" забросил 50 шайб в регулярном первенстве: видео всех голов вечера НХЛ

27-летний альтернативный капитан "нефтяников" приложился к разгрому "Анахайма" (6:0). На домашнем льду он оформил хет-трик.

За дело Драйзатль взялся во втором периоде. Сначала он на "пятаке" обыграл вратаря после передачи Кейна. Далее вовремя оказался на добивании в затяжной атаке "Ойлерз" в большинстве. А в третьей 20-минутке немец классным броском со средней дистанции отличился в меньшинстве.

Три шайбы стали особенными для Драйзайтля. Теперь в активе форварда 50 шайб в нынешнем сезоне НХЛ. К ним немецкий хоккеист добавил 70 ассистов, поэтому набрал 120 очков в кампании 2022/23. Персональный рекорд – 142 пункта.

"Эдмонтон" идет на 2-й строчке Тихоокеанского дивизиона. Канадцы набрали 99 очков и на два пункта отстают от "Вегаса", уже завоевавшего путевку в плей-офф. До конца регулярного чемпионата "Ойлерз" сыграют еще пять матчей. В последний раз "нефтяники" побеждали в дивизионе в сезоне 1986/87.

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