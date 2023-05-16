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Форвард "Динамо" дисквалифицирован за сексизм: что он сделал

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Киев, Вторник 16 мая 2023 15:01
Форвард "Динамо" дисквалифицирован за сексизм: что он сделал Фото: Владислав Ванат поплатился за опрометчивые слова (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола определилась с наказанием для нападающего киевского "Динамо" Владислава Ваната. Ему инкриминировали дискриминационные проявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

21-летний украинец получил 3 матча дисквалификации по решению Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Еще два поединка он пропустит условно. "Динамо" получило 100 тысяч грн штрафа за поведение футболиста, но может оспорить решение.

КДК отреагировал на высказывания Ваната в послематчевом интервью в марте. Тогда по мотивам домашнего поединка против "Ингульца" форвард раскритиковал действия арбитра Екатерины Монзуль. Однако в высказываниях явно перешел границу – заявил, что "не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры".

Потеря Ваната может оказать существенное влияние на выступления "Динамо" на финише чемпионата. В нынешнем сезоне нападающий провел 24 матча в Премьер-лиге, в которых забил 11 мячей. В частности, после зимней паузы он оформил 6 голов.

Уроженка Харькова Монзуль – первая в истории Украины женщина-арбитр элитной категории ФИФА. Судит матчи мужской УПЛ с 2016 года, а осенью 2020-го дебютировала в Лиге наций УЕФА. Также работала в финалах женской Лиги чемпионов и Евро-2022.

К слову, накануне нидерландец ван Леувен получил награду УПЛ лучшему тренеру апреля.

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