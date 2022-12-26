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Форвард "Денвера" исполнил безумный данк через соперника в овертайме: момент дня в НБА

Фото: Аарон Гордон деклассировал оборону "Финикса" (skysports.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху хит-парада лучших мгновений рождественского вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался тяжелый форвард "Денвер Наггетс" Аарон Гордон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

27-летний американец запомнился крутым эпизодом в овертайме противостояния с "Финиксом". На последних секундах пятиминутки он прошел через всю площадку и выполнил постер-данк с фолом через защитника "Санз" Шемета.

"Наггетс" вышли вперед и уже не упустили победу (128:125 ОТ). Благодаря успеху "Денвер" укрепился в лидерах Западной конференции НБА. "Финикс" после трех поражений подряд идет четвертым. Сломать негативную серию "Санз" попытаются 28 декабря в поединке против "Мемфиса".

Сам Гордон замкнул тройку самых результативных в матче. Звезда "Наггетс" оформил дабл-дабл. В его активе 28 очков, 13 подборов и 2 передачи. На паркете он провел 41,5 минуты.

Кто такой Аарон Гордон

Уроженец Сан-Хосе, на студенческом уровне провел один сезон в составе "Аризоны Уайлдкэтс". Выбран под 4-м номером драфта НБА-2014 "Орландо Мэджик".

Цвета флоридцев защищал 6,5 сезона. Весной 2021-го подал запрос на обмен и вместе с Гэри Кларком уехал в "Денвер". В январе сыграл самый результативный матч в карьере – 30 пунктов и 12 подборов против "Клипперс".

В составе сборной США U-19 триумфовал на Кубке мира-2013. Отец Гордона – темнокожий, а мать – белая американка. Его прадед был коренным американцем из племени осейджей.

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