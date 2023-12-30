Форвард "Далласа" с решающими тремя шайбами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Даллас Старз" Роопе Хинца первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Финский форвард принес "Далласу" домашнюю победу над "Чикаго" (5:4 ОТ). Он оформил хет-трик с шайбами в ключевые моменты поединка.
К середине стартового периода "Старз" не усмотрели за Джонсоном и Гаттменом и "горели" 0:2. Фундамент камбека заложил Хинц, на "пятаке" замкнувший передачу Павелски. А после шайбы партнера по команде во втором периоде вывел "Даллас" вперед точным броском из правой зоны.
В третьем периоде на гол Бенна "Чикаго" ответил двумя – Дикинсона и Джонсона. Пришлось командам играть дополнительные пять минут. Там победу хозяевам льда принес Хинц. Финн классно разыграл комбинацию с Хейсканеном и Робертсоном и отправил шайбу за линию за 8 секунд до сирены.
В топ-тройку звезд также попали нападающий "Коламбуса" Джонни Гудро и форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Жан-Габриэль Пажо. Первый с шайбой в овертайме и двумя ассистами помог одолеть "Торонто" (6:5 ОТ). Вместо этого второй с дублями голов и ассистов разгромил "Вашингтон" (5:1).
Все результаты вечера в НХЛ:
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