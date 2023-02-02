ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Форвард "Бостона" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Новина українською →
Торонто, Четверг 02 февраля 2023 12:06
Форвард "Бостона" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Павел Заха забросил две шайбы в Торонто (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

Наверху тройки лучших игроков очередного дня в Национальной хоккейной лиге оказался центрфорвард "Бостон Брюинз" Павел Заха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

25-летний чех приложился к уверенной победе над "Торонто" на выезде (5:2). Форвард "Брюинз" забросил две шайбы в третьем периоде.

Заха приступил к делу при шатком счете (3:2). Сначала он принял передачу Макавоя в центральной зоне, обыграл соперника и искусным броском пробил Самсонова. А потом перед воротами завершил классную комбинацию с участием Пастрняка и Крейчи.

Победа "Бостона" не изменила турнирного положения команд. "Брюинз" остаются безоговорочным лидером Атлантического дивизиона НХЛ (83 очка). "Торонто" тут же занимает вторую строчку, отставая от бостонцев на 13 пунктов.

В топ-тройку звезд также попали представители "Каролины" – форвард Себастьян Ахо и защитник Брент Бернс. Первый открыл счет во встрече с "Баффало" (5:1). В свою очередь другой забросил третью шайбу "Харрикейнз".

К слову, накануне финн Ахо из "Каролины" стал героем овертайма против "Лос-Анджелес Кингз".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников