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Форвард "Баффало" с пятью шайбами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Коламбус, Четверг 08 декабря 2022 10:59
Форвард "Баффало" с пятью шайбами стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Тейдж Томпсон самостоятельно одолел "Коламбус Блю Джекетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Бесспорным героем очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге стал центрфорвард "Баффало Сейбрз" Тейдж Томпсон. Он пять раз расписался в воротах "Коламбуса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

"Сейбрз" шокировали хозяев "Нэйшнвайд Арены" шестью (!) шайбами в первом периоде. Четыре из них удалось забросить 25-летнему американцу, в том числе дважды он реализовал большинство.

Томпсон забивал на разный вкус. Сначала он обыграл кипера в ближнем бою после прострела Тука с левого края. Далее завершил молниеносную атаку "Баффало", а в большинстве забросил две шайбы из левой зоны вбрасывания. После двух голов "Коламбуса" на старте второй 20-минутки форвард снова забил с той же позиции.

Сирена остановила избиение "Блю Джекетс" при счете 4:9 в пользу "Сейбрс". Тем не менее, обе команды остаются вне зоны плей-офф НХЛ. В то же время Томпсон стал лишь вторым американцем в истории после звезды 80-х Марка Павелича, которому удалось забросить 5 шайб за матч.

Дополнили топ-3 звезд вечера капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и вингер "Бостона" Тейлор Холл. Первый набрал 4 пункта (2 шайбы, 2 передачи) в разгроме "Аризоны" (8:2), а второй отличился дублем и ассистом против "Колорадо" (4:0).

К слову, накануне вратарь Мюррей возглавил хит-парад звезд вечера с первым шатаутом в сезоне 2022/23.

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