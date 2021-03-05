На форумі "Україна 30" розповіли про деталі стратегії правосуддя та "Суд у смартфоні"

Під час виступу президент Володимир Зеленський заявив: нинішня влада налаштована успішно втілити дієву судову реформу. Адже це не лише відновить довіру до судової системи, а й пришвидшить входження України в ЄС і НАТО. Забезпечення громадян правом на чесний та незалежний суд є базовим принципом будь-якої демократичної держави, наголосив він.

Також Зеленський анонсував запуск проекту "Суд у смартфоні".

"За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо та обов’язково зробимо "Суд у смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань", - зазначив президент.

Крім того, заявив президент, важливо запровадити безпосередню участь українців у правосудді. А тому в Україні має запрацювати класичний суд присяжних, що стане одним із елементів справжнього народовладдя.

"Наразі вже готові законопроєкти, що дадуть старт роботі такого суду. Однак ми розуміємо, що суд присяжних не тільки підвищує довіру до правосуддя, це й велика відповідальність за долю учасників процесу. А тому модель та формат суду присяжних будуть детально й уважно обговорюватись", - розповів глава держави.

Водночас віце-прем’єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина наголосив, що українці мають боротися за незалежну й ефективну судову систему. Адже це є також запорукою незалежності держави.

"Судова реформа - матір усіх реформ. Коли говоримо про наші євроатлантичні прагнення і бажання зшити себе із західним світом, ми говоримо про зрозумілі всім критерії функціонування ринкової економіки, верховенства права, ефективності інституцій та державного управління. Ми можемо багато говорити, як ефективно виконуємо угоду про Асоціацію, доступ України до ринку Євросоюзу, але коли в країні немає довіри до судової системи, такі звершення певним чином нівелюються", - заявила вона.

Ольги Стефанішина розповіла, що в Україні вже побудувана ефективна система безоплатної правової допомоги, існує велику кількість незалежних судових інституцій, Верховний суд, Вищий антикорупційний суд.

Виконання стратегії розвитку правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 рр. розв’яже проблеми системи правосуддя в цілому та окремих її інститутів, розповів голова Комісії з питань правової реформи та заступник голови правоохоронного комітету парламенту Сергій Іонушас.

"Результатом реалізації цієї стратегії стане належним чином працююча судова система та суддівське самоврядування, підвищення ефективності інститутів правосуддя, які стануть вільними від будь-якого впливу та підзвітними суспільству, впровадження європейських стандартів та кращих міжнародних практик", - сказав Іонушас.

Паралельно з підготовкою до затвердження стратегії та її реалізації у парламенті продовжується робота над удосконалення законодавства. Так, народні депутати вже ухвалили у першому читанні законопроєкт № 3711-д, який спрямований на відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Його остаточне ухвалення стане першим етапом перезапуску судової реформи.

Водночас профільний парламентський комітет розробляє законопроєкт про посилення захисту прав адвокатів, розповів на форумі член правового комітету Ради Володимир Ватрас.

Зокрема, планується заборонити доступ правоохоронців до адвокатських документів під час обшуку житла адвокатів. Ще депутати ініціюють норму, за якої під час обшуку житла адвоката обов’язково має бути присутній представник Ради адвокатів регіону. Також пропонується розширити коло суб’єктів, до яких адвокат має право звертатися із запитом - це допоможе результативніше захищати інтереси клієнта.

"Адвокатура - це частина правосуддя, і право на справедливий суд не може бути реалізоване, якщо у нас не буде незалежної, сильної, потужної та ефективної адвокатури", - сказав Володимир Ватрас.

У суддівському корпусі ж запевнили, що розуміють проблеми та готові їх вирішувати. Голова Верховного суду Валентина Данішевська заявила, що судова гілка влада перебуває у комунікації з усіма гілками влади для якнайшвидшого подолання усіх труднощів.

"Я хочу запевнити, що судова система відповідальна за стан речей в наших лавах. І не заперечує, що ще багато проблем нам потрібно здолати. Отже, ми насправді знаходимося в комунікації з усіма гілками влади для того, щоб якомога швидше зрушити та зробити подальші кроки, які на жаль зупинилися минулого року", - зазначила Валентина Данішевська.