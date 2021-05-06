Форум "Україна 30" у вівторок відновить роботу: оголошена тема зустрічі

Всеукраїнський форум "Україна 30" після травневих свят відновить свою роботу. Вже наступного вівторка спікери обговорюватимуть тему безпеки країни.

Про це повідомляє прес-служба форуму на своїй сторінці у Facebook.

"Повертаємось після травневих! Жорсткий локдаун у Києві закінчився, громадський транспорт запрацював, тож гості та спікери Форуму "Україна 30" більше не матимуть жодних перешкод! Форум розпочнеться 11 травня з теми "Безпека країни", - йдеться в повідомленні. У прес-службі пообіцяли оголосити імена учасників та гостей ближче до події та порадили стежити за анонсами.