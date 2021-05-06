Форум "Україна 30" у вівторок відновить роботу: оголошена тема зустрічі

Всеукраїнський форум "Україна 30" після травневих свят відновить свою роботу. Вже наступного вівторка спікери обговорюватимуть тему безпеки країни.
Про це повідомляє прес-служба форуму на своїй сторінці у Facebook.
"Повертаємось після травневих! Жорсткий локдаун у Києві закінчився, громадський транспорт запрацював, тож гості та спікери Форуму "Україна 30" більше не матимуть жодних перешкод! Форум розпочнеться 11 травня з теми "Безпека країни", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі пообіцяли оголосити імена учасників та гостей ближче до події та порадили стежити за анонсами.
Нагадаємо, наприкінці березня через локдаун в Києві роботу форуму "Україна 30" призупинили.
Всеукраїнський форум "Україна 30" стартував 8 лютого. Всього заплановано 30 заходів, які повинні були проходити щотижня. Даний форум присвячений 30-й річниці незалежності України. За словами президента Володимира Зеленського, це "старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості і міжнародних партнерів".
Президент повідомив, що в рамках форуму будуть говорити про безпеку і оборону, Крим, Донбас, комунальні тарифи тощо.
1 травня Київ вийшов з "червоної" зони карантину. РБК-Україна розповідало, що наразі дозволено у столиці.