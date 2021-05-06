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Форум "Україна 30" у вівторок відновить роботу: оголошена тема зустрічі

Автор: Андрій Василюк

Всеукраїнський форум "Україна 30" після травневих свят відновить свою роботу. Вже наступного вівторка спікери обговорюватимуть тему безпеки країни.

Про це повідомляє прес-служба форуму на своїй сторінці у Facebook.

"Повертаємось після травневих! Жорсткий локдаун у Києві закінчився, громадський транспорт запрацював, тож гості та спікери Форуму "Україна 30" більше не матимуть жодних перешкод! Форум розпочнеться 11 травня з теми "Безпека країни", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі пообіцяли оголосити імена учасників та гостей ближче до події та порадили стежити за анонсами.

Нагадаємо, наприкінці березня через локдаун в Києві роботу форуму "Україна 30" призупинили.

Всеукраїнський форум "Україна 30" стартував 8 лютого. Всього заплановано 30 заходів, які повинні були проходити щотижня. Даний форум присвячений 30-й річниці незалежності України. За словами президента Володимира Зеленського, це "старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості і міжнародних партнерів".

Президент повідомив, що в рамках форуму будуть говорити про безпеку і оборону, Крим, Донбас, комунальні тарифи тощо.

1 травня Київ вийшов з "червоної" зони карантину. РБК-Україна розповідало, що наразі дозволено у столиці.

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