RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Форум "Україна 30": стала відома тема наступного тижня

Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня в Києві знову пройде всеукраїнський форум "Україна 30". Темою майбутнього форуму буде питання тарифів на комунальні послуги та курс України на енергетичну незалежність.

Про це йдеться на сторінці форуму у Facebook.

Популярні новини
На в’їздах у Київ розгорнули 8 теплопунктів, - Кличко 10 лютого 2021
Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака 10 лютого 2021
Зеленський про санкції проти каналів Козака: ми закривали їх канали, а не наші 11 лютого 2021
Зеленський поїхав на передову з послами G7 11 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
Підготовка до держзради: Офіс генпрокурора розповів про справи Козака і Медведчука 11 лютого 2021
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
Корупція та вплив олігархів: головне з доповіді Європарламенту щодо України 11 лютого 2021
Росія назвала два питання, від яких залежить врегулювання на Донбасі 11 лютого 2021
У ЄС назвали дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро 10 лютого 2021

Форум проходитиме 15-17 лютого. Спікерами будуть українські посадовці та міжнародні експерти.

"Обговорять тарифи на комунальні послуги, причини та передумови зростання цін, вдосконалення ринку, а також - вплив тимчасової окупації Донецької та Луганської областей та Криму на вартість тарифів", - розповіли організатори.

Прямі трансляції проходитимуть на сайті: ukraine30.com/platizhka

Нагадаємо, цього тижня в Києві відбувся перший форум "Україна 30", який був присвяченій пандемії коронавірусу та вакцинації від COVID-19.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що всеукраїнський форум "Україна 30" стане щотижневим. Впродовж декількох місяців планується проведення 30 таких форумів з різними темами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаенергетикатарифиФорум
Читайте також
Україна та ЄС переглянуть торгову частину Угоди про асоціацію. Почнуть цього року
У ЄС назвали дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро
Прогноз погоди