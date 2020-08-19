Цієї осені відбудеться форум МСП "Перезавантаження 2020"!

4 вересня у інноваційному парку UNIT.City (м. Київ, Дорогожицька 3) зустрінуться 1000 представників малого та середнього бізнесу з усієї України та 40 відомих у світі бізнесу спікерів!
Ціль Форуму – сприяти малому та середньому бізнесу у визначенні перспективних трендів у світі, що динамічно змінюється, озброїти необхідними знаннями та інструментами, надихнувши на потужний рестарт після карантину.
Як малими командами робити великі справи?
Де шукати гроші на реалізацію проєктів?
Чим надихатися в часи великих негараздів?
Як масштабувати бізнес та які інструменти використовувати?
Відповіді на ці та інші актуальні для підприємців питання шукайте на Форумі МСП "Перезавантаження 2020".
Чекаємо на вас 4 вересня в UNIT.City, щоб поспілкуватися, перезавантажитись та разом сформувати оновлену дорожню карту розвитку власного бізнесу!
Cпікери Форуму:
Василь Хмельницький, Засновник холдингової компанії UFuture
Костянтин Євтушенко, Керівний партнер UNIT.City
Кирило Бондар, Партнер та CFO UNIT.City
Грант Даян, Підприємець, інвестор, співзасновник компанії OMO Systems
І це — лише кілька спікерів з великого переліку експертів!
Організатором форуму МСП виступає Київський Міжнародний Економічний Форум.
Тож, побачимось 4 вересня в UNIT.City!
Детальна інформація про спікерів та панельні дискусії Форуму доступна ТУТ.