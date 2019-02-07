Forum Digital: бізнес в Україні готовий до цифрового прориву

Процесс цифровых изменений в Украине набирает обороты. Во время проведения Forum Digital: цифровые инструменты для бизнеса эксперты определили основные тенденции диджитализации отечественных компаний.



В рейтинге цифровой конкурентоспособности стран в 2018 году Украина поднялась на два пункта по сравнению с 2017-м. Сейчас наша страна занимает 58-ю позицию среди 63-х государств, которые прошли индексацию, хотя еще год назад была на 60-м месте.

Диджитализация бизнеса в Украине ускоряется. Компании начинают массово внедрять цифровые инструменты. Эти сервисы становятся ключевым пунктом, отличающим успешные развивающиеся бизнесы от тех, что теряют доверие клиентов и присутствие на рынке. Об этом шла речь на Forum Digital: цифровые инструменты для бизнеса, который прошел 6 февраля в Киеве. Спикеры Форума выделили основные направления цифровых изменений бизнеса в Украине.

Развитие облачных сервисов

Прорывом в цифровых технологиях станет то, что дорогие “монолитные” IT-решения заменят на взаимодействующие между собой облачные сервисы и системы. По мере своего роста компании будут подключаться к большему количеству таких инструментов и расширять этот набор – для упрощения и ускорения бизнес-процессов.

Николай Палиенко, соучредитель и генеральный директор группы компаний EVO

"Цифровизация неизбежна. Это как книгопечатание в свое время. Распространение научно-технического прогресса можно замедлить, но нельзя остановить. На рынке будет появляться все больше простых и дешевых облачных решений. Хороший пример – EDI (от англ. Electronic data interchange – электронный обмен данными) – сервис для работы торговых сетей с поставщиками. Сейчас это дорогой инструмент, и его используют в основном только крупные сети и поставщики. Но мы с сервисом "Вчасно" предложили рынку новое доступное и удобное решение, которое дает возможность диджитализироваться и развиваться всем в сфере ритейла", – рассказывает Николай Палиенко, соучредитель и генеральный директор группы компаний EVO.

Экосистема вместо отдельных решений

Еще один мировой тренд, который уже приходит в Украину, – построение экосистемы для клиента. Когда все необходимые пользователю сервисы находятся на одной платформе и объединены легким унифицированным входом. Это дает возможность удобно и быстро решать различные задачи и оперативно реагировать на изменения.

Владислав Чечеткин, основатель интернет-магазина Rozetka.ua

“Считаю, что никто никогда не перейдет на 100% в онлайн, как и не будет 100% офлайна: клиентам нужно и то, и другое уже сейчас. Кто-то хочет звонить в колл-центр и обсуждать детали, кому-то важно заказать в один клик и получить товар быстро без лишних разговоров. Важно постоянно развиваться, чтобы не отставать от своего клиента, учитывать и предугадывать его потребности. Поэтому мы строим экосистему технологичных решений вокруг покупателей и предпринимателей на стыке офлайна и онлайна, чтобы улучшать клиентский опыт и растить рынок”, – говорит Владислав Чечеткин, основатель интернет-магазина Rozetka.ua.

Цифровизация внутренних бизнес-процессов

Внедрение цифровых инструментов в процесс реализации товаров и услуг невозможно отделить от диджитализации внутренних бизнес-процессов. Большинство компаний ориентированы на увеличение продаж и готовы оперативно менять связанные с этим сервисы. При этом трансформация внутренних бизнес-процессов не является приоритетной, так как не несет быстрой и очевидной выгоды. Такой подход существенно замедляет переход бизнеса в технологичное будущее.

Оксана Ферчук, руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua

"Как скоро цифровая культура компаний станет доминирующей в Украине, прогнозировать сложно, но мы делаем все, чтобы это случилось быстрее. Инвестируем в технологии, в обучение предпринимателей, взаимодействуем с государством, совместно продвигая цифровые инструменты для бизнеса. На примерах наших клиентов, которые уже используют торговые площадки для электронных закупок и продаж и обмениваются документами онлайн, мы видим не только существенную экономию их ресурсов, но и рождение новых, эффективных бизнес-моделей”, – говорит Оксана Ферчук, руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua.

Цифровая трансформация, как и любой новый процесс, не может обеспечить моментальный эффект. Но когда сделан первый шаг, каждый последующий дается легче. Освоив диджитал-инструменты, оценив их удобство и эффективность, украинский бизнес не хочет возвращаться к прошлому опыту. Скорее наоборот: чем больше процессов оцифровано, тем выше внутренняя потребность диджитализировать оставшиеся.

Об организаторе:

Бизнес-направление компании EVO: площадки Zakupki.Prom.ua и Аукціони.Prom.ua, сервис электронного документооборота Вчасно.

Zakupki.Prom.ua – участник системы публичных электронных закупок ProZorro. На площадке бизнес может работать в нескольких направлениях – как поставщик участвовать в государственных и коммерческих закупках и как заказчик закупать товары и услуги для собственных нужд.

Аукціони.Prom.ua – площадка, аккредитованная в системе электронных государственных торгов Prozorro.Продажі. Клиенты могут покупать на площадке активы Фонда гарантирования вкладов Украины и НБУ (в основном они распродают активы неплатежеспособных банков), непрофильное имущество госпредприятий, права аренды площадей у госучреждений. Также с площадки можно участвовать в аукционах по малой приватизации, аренде земли, торгах Укрзалізниці и продаже разрешений на использование недр. Коммерческие компании с помощью Аукціони.Prom.ua могут продавать свое имущество.

Вчасно – онлайн-сервис для обмена, подписания и хранения любых юридически значимых документов (соглашений, актов выполненных работ, счетов и т. п.). Работает со всеми видами ключей КЭП/ЭЦП (квалифицированной электронной подписи) и услугой Mobile ID. Проект бизнес-направления компании EVO. Уже сейчас на электронный документооборот только через «Вчасно» перешли 70 тысяч компаний Украины.