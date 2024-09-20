Форпост Украины в Черном море. Как сейчас выглядит легендарный остров Змеиный (видео)

Освобождение острова Змеиный

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину враг атаковал остров Змеиный с помощью, в частности, пресловутого ракетного крейсера "Москва".

Тогда захватчики пригрозили украинским пограничникам уничтожением, если они не сложат оружие и не выключат системы РЛС. Один из защитников Украины сказал фразу, которая стала крылатой, ведь теперь ее знают даже за пределами нашего государства: "Русский военный корабль, иди на...".

30 июня 2022 года российские захватчики покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник поспешно эвакуировал остатки гарнизона.

В результате это позволило ВСУ освободить Одесскую область от российских оккупантов, не допускать Россию на побережье области, а также открыть "зерновой коридор".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, освобождение Змеиного было "сложной, многоуровневой, преисполненной огромных рисков спецоперацией".

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что без возобновления контроля над островом стало бы невозможным какое-либо судоходство из портов в Черном море.

В символическую дату - 500 дней полномасштабной войны - президент Владимир Зеленский посетил Змеиный. Там он, вместе с украинскими командующими, почтил память героев, освободивших остров от оккупантов.

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