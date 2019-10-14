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"Формула Штайнмаєра" найближчим часом не буде реалізована, - нардеп

Новини » Політика    14.10.2019 - 15:30
"Формула Штайнмаєра" найближчим часом не буде реалізована, - нардеп
Фото: Марина Бардіна (facebook.com marynabardina)

Реалізація формули залежить від безпеки на Донбасі і встановлення миру

"Формула Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на Донбасі не буде реалізована найближчим часом. Про це заявила народний депутат від фракції "Слуга народу" Марина Бардіна в ефірі "Громадського".

Вона заявила, що реалізація формули безпосередньо залежить від безпеки на Донбасі і встановлення миру.

"Ми бачимо, що ці спроби не вдаються, власне, через недотримання тиші. Тому це наштовхує нас на розуміння, що простої формули не може бути. Якщо ми говоримо про "формулою Штайнмаєра" - так, вона погоджена і так само хотілося б мати можливість її реалізації, можливо швидкою, але ми бачимо, що щоб рухатися до формули - повинна бути забезпечена складова безпеки. А якщо ми зараз бачимо порушення тиші, коли ми говоримо про можливе розведенні, яке нам так само необхідно і відбувається певне затягування, то я думаю, що реалізація формули буде можлива навіть не найближчим часом", - розповіла нардеп.

На питання про найближчому часі, Бардіна відповіла "протягом року".

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише при українській владі і міжнародний контроль, для цього можуть знадобитися десятки років. За його словами, виборчий процес під російськими військами неможливий.

Раніше у Міністерстві закордонних справ розповіли, при яких умовах запрацює "формула Штайнмаєра".

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