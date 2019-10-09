"Формула Геруса" - це скасування санкцій проти Росії, - Ляшко

Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Ляшко заявив, що своїми поправками Герус фактично скасував санкції проти Росії

Відкриття імпорту електроенергії з Росії, який пролобіював Андрій Герус, спричинить скасування європейських санкцій проти РФ. Таку думку висловив екс-депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу "112 Україна" 8 жовтня.

"Є "формула Геруса". Хто такий Герус? Андрій Герус, народний депутат України від "Слуги народу", голова комітету з паливно-енергетичного комплексу. Провів поправку і дозволив росіянам продавати в Україну свою електроенергію, фактично скасував санкції проти Росії. А потім ми дивуємося і питаємо у німців і французів, чому вони хочуть скасувати санкції. Тобто, ми пропонуємо німецькому, французькому бізнесу, щоб він в результаті санкцій ніс збитки, а український буде заробляти на цьому, торгуючи з Росією. Та дурних же немає. І тому я стверджую, що ця "формула Геруса" - це фактично скасування санкцій проти Росії", - вважає Ляшко.

На його думку, імпорт електроенергії з Росіє стане підставою для країн ЄС скасувати санкції проти РФ, введені через агресію Кремля щодо України.

"Сьогодні фактично в результаті "формули Геруса" скасовані санкції проти Росії і йде за корупційними схемами російська електрика в Україну. Це означає, що у нас немає жодного морального права просити в європейських партнерів продовження санкцій. Більше того, я прогнозую, що "формула Геруса", у результаті якої були проти Росії скасовані санкції, стане підставою для початку процедури скасування Європейським союзом санкцій проти Росії", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який, на думку ЗМІ, глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВТ.

Голова парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що поправка Геруса відкрила шлюзи для російської електроенергії заради збагачення окремих олігархів та назвала неприпустимою торгівлю з країною-агресором. Також вона пообіцяла, що депутати ініціюватимуть відміну цієї поправки.

4 жовтня на сайті президента було зареєстровано петицію про заборону імпорту електроенергії з Росії.