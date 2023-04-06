Формула-1 и MotoGP изучат вариант совместного проведения гран-при

Об этом заявил руководитель промоутерской компании Dorna Sports Кармело Эспелета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SoyMotor .

Потенциальное совместное проведение этапов появилось в повестке боссов MotoGP и Формулы-1. Эспелет беседовал по этой теме с руководителем "Большого цирка" Стефано Доменикали.

"Мне и Стефано приходили в голову такие мысли, хотя сейчас это невыполнимо. Однако мы такую возможность изучаем. Мы исследуем ее, потому что это непросто. Возникают вопросы безопасности, поскольку наши параметры совпадают не всегда, спонсорские вопросы. Но до сих пор размышляем", – рассказал функционер.

По словам Эспелета, старт кооперации MotoGP и Формулы-1 не состоится раньше сезона-2027. Контракты чемпионата мира по шоссейно-кольцевой гонке Гран-при с автодромами действуют как раз до этого срока. Позиция F1 пока неизвестна.

В нынешнем сезоне MotoGP запланировал на март-ноябрь 21-й этап чемпионата. В календаре Формулы-1 в этом году 23 гран-при. В обоих соревнованиях представлены только всего 5 трасс – в американском Остине, катарском Лусаиле, британском Сильверстоуне, австрийском Шпильберге и испанской Барселоне.