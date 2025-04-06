Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Японии: первая победа чемпиона в 2025-м (видео)

На старте Ферстаппен, который накануне победил в квалификации, сохранил лидерство. Этот момент во многом стал решающим. Оторваться от преследователей чемпиону не удалось, но он не подпустил на дистанцию атаки ближайшего конкурента - Ландо Норриса из "Макларена". Так они и провели всю гонку - с интервалом в 1,5-2 секунды. Самого Норриса, особенно во второй части дистанции, активно давил его напарник по команде Оскар Пиастри.

Смена лидера могла произойти во время единственной волны пит-стопов. Ферстаппен и Норрис остановились одновременно на 22-м круге. Механики "Макларена" сработали быстрее, и британец выехал с пит-лейна рядом с Ферстаппеном. Но на выезде на трассу Норрис оказался на траве и впоследствии пожаловался, что соперник его вытеснил. Стюарды рассмотрели эпизод и не обнаружили нарушений.

Другой возможности выйти вперед Норрис не получил - Ферстаппен не допустил ни одной ошибки. Финишную черту действующий обладатель титула пересек с преимуществом в 1,4 секунды. Эта победа стала для Ферстаппена первой в сезоне, 64-й в карьере и четвертой подряд на Гран-при Японии.

Норрис по крайней мере удержал напарника и продолжил свою серию: с начала сезона британец ни разу не финишировал ниже второго места. А Пиастри в свой 24-й день рождения занял третье место.

Четвертым финишировал Шарль Леклер на "Феррари". За монегаском расположились пилоты "Мерседес" Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли. Причем Антонелли отметился сразу двумя достижениями: во время волны пит-стопов 18-летний итальянец вышел в лидеры и стал самым молодым пилотом в истории Ф-1, возглавившим пелотон. Также он в своей третьей гонке показал самый быстрый круг.

Первую зачетную десятку дополнили Льюис Хэмилтон, Изак Аджар, Алекс Албон и Оливер Берман.

Если в Австралии до финиша добрались лишь 14 пилотов, а в Китае - 16, то в Японии клетчатый флаг увидели все 20 стартовавших участников. За последние два с половиной года это уже шестой случай, когда гонка Ф-1 прошла без сходов.

Гран-при Японии. Топ-10

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 53 круга Ландо Норрис ("Макларен") + 1,423 Оскар Пиастри ("Макларен") + 2,129 Шарль Леклер ("Феррари") + 16,097 Джордж Расселл ("Мерседес") + 17, 362 Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") + 18,671 Льюис Хэмилтон ("Феррари") + 29,182 Изак Аджар ("Рэйсинг Буллз") + 37,134 Алекс Албон ("Уильямс") + 40,367 Оливер Берман ("Хаас") + 54,529

В личном зачете лидирует Норрис с 62 очками, второе место занимает Ферстаппен (61 очко), третье - Пиастри (49). В Кубке конструкторов первым идет "Макларен" (111), на втором месте - "Мерседес" (75), на третьем - "Ред Булл" (61).

Очередной этап сезона-2025 состоится уже в следующий уик-энд - 11-13 апреля. Он пройдет на трассе "Сахир" в Бахрейне.