Формула-1 анонсувала повний перехід на "зелене" паливо: відомі терміни

Чемпіонат світу з автоперегонів зібрався завчасно виконати взяті на себе зобов'язання. Раніше Формула-1 обіцяла тектонічні зміни в 2030 році.

Та тепер Королівські автоперегони запланували повний перехід на "зелене" паливо в 2026 році. Це створене з біомаси з допомогою вилученого з атмосфери вуглекислого газу паливо. Уже цьогоріч чемпіонат перейшов на паливо E10 – бензин із вмістом етанолу на рівні 10%.

"Зелене" паливо також можна буде використовувати в дорожніх авто з двигунами внутрішнього згоряння. Тести нового палива перед появою у Ф-1 проведуть у Формулі-2 та Формулі-3.

Окрім того, Королівські автоперегони працюють над зниження викидів в атмосферу й іншими способами. Зокрема, переведення частини телевізійників на віддалену роботу дозволило суттєво скоротити перевезення обладнання.

Формула-1 також веде роботу над спрощенням логістики та складе календар-2023 з врахуванням цих факторів. Натомість офіси менеджменту використовують лише відновлювальні джерела енергії.