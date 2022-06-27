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Формула-1 анонсувала повний перехід на "зелене" паливо: відомі терміни

Фото: Макс Ферстаппен і Крістіан Хорнер можуть порадіти (formula1.com)
Автор: Антон Федорців

Менеджмент Королівських автоперегонів відзвітував про перші досягнення у напрямі досягнення CO2-нейтральності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Чемпіонат світу з автоперегонів зібрався завчасно виконати взяті на себе зобов'язання. Раніше Формула-1 обіцяла тектонічні зміни в 2030 році.

Та тепер Королівські автоперегони запланували повний перехід на "зелене" паливо в 2026 році. Це створене з біомаси з допомогою вилученого з атмосфери вуглекислого газу паливо. Уже цьогоріч чемпіонат перейшов на паливо E10 – бензин із вмістом етанолу на рівні 10%.

"Зелене" паливо також можна буде використовувати в дорожніх авто з двигунами внутрішнього згоряння. Тести нового палива перед появою у Ф-1 проведуть у Формулі-2 та Формулі-3.

Окрім того, Королівські автоперегони працюють над зниження викидів в атмосферу й іншими способами. Зокрема, переведення частини телевізійників на віддалену роботу дозволило суттєво скоротити перевезення обладнання.

Формула-1 також веде роботу над спрощенням логістики та складе календар-2023 з врахуванням цих факторів. Натомість офіси менеджменту використовують лише відновлювальні джерела енергії.

Нагадаємо, що чинний чемпіон Ферстаппен переміг на Гран-прі Канади, встоявши під натиском Сайнса.

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Формула-1